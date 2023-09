Menina de 3 anos é baleada na cabeça dentro de carro pela PRF na Baixada Fluminense

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma criança de 3 anos foi baleada na cabeça e nas costas dentro do carro da família durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Seropédica, na Baixada Fluminense, e está hospitalizada em estado grave, informaram autoridades de segurança e de saúde nesta sexta-feira.

A família da criança voltava de carro de um passeio na noite de quinta-feira quando foi abordada pelos agentes da PRF perto do Arco Metropolitano, disse o pai da menina a repórteres na porta do hospital. Os familiares alegam que não houve pedido para que o carro parasse, mas mesmo assim vários tiros foram disparados pelos policiais contra o veículo.

A menina foi levada para um hospital de Duque de Caxias por uma viatura da própria PRF. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes com perfurações por arma de fogo no crânio, cervical e escápula.