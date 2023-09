Sobreviventes de terremoto no Marrocos sofrem mesmo com aumento de ajuda ao país

Com alguns sobreviventes expressando frustração com o ritmo lento da resposta de emergência, o rei Mohammed fez na terça-feira sua primeira aparição na televisão desde o terremoto, encontrando pessoas feridas em um hospital em Marrakech.

O Exército marroquino está liderando os esforços de socorro, apoiado por grupos de ajuda e equipes enviadas por quatro outros países, mas o terreno íngreme e acidentado e as estradas danificadas tornaram a resposta irregular, sendo que alguns dos vilarejos mais atingidos foram os últimos a receber ajuda.

Repórteres da Reuters em vários locais da região disseram que houve um aumento perceptível na quarta-feira no número de tropas marroquinas, policiais e trabalhadores humanitários nas estradas próximas ao epicentro.

Ao mesmo tempo, em alguns dos locais mais remotos, ainda havia poucos sinais de ajuda externa.

No pequeno vilarejo de Outaghrri, que foi quase totalmente arrasado, os sobreviventes sem-teto passaram as cinco noites desde o terremoto dormindo ao relento no pátio de uma escola, um dos poucos espaços não cobertos por escombros.

"É muito difícil. Está frio", disse Said Ait Hssaine, 27 anos, que retornou ao vilarejo de sua casa atual em Marrakech para ajudar após o terremoto. Ele disse que os sobreviventes estavam com medo de tremores secundários e sofrendo para aceitar as mortes e a destruição.