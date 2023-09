Ucrânia diz ter atingido alvos navais russos em ataque à Crimeia

O Ministério da Defesa da Rússia disse em comunicado que a Ucrânia atacou um estaleiro no Mar Negro com 10 mísseis de cruzeiro e três lanchas sem tripulação na madrugada de quarta-feira, danificando duas embarcações que estavam passando por reparos.

Afirmou ainda que derrubou sete dos mísseis e que os barcos de ataque foram destruídos por um navio de patrulha russo.

"É realmente o maior ataque a Sevastopol desde o início da guerra", declarou o capitão reformado da Marinha ucraniana Andriy Ryzhenko à Reuters por telefone.

Não ficou claro que tipo de míssil foi usado por Kiev no ataque a Sevastopol, que fica a cerca de 300 km do porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro.

O Ocidente despejou armas no valor de bilhões de dólares na Ucrânia para ajudá-la a se defender das forças russas, que ocupam grandes extensões de território no sul e no leste desde sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

As Forças Armadas ucranianas, que lançaram uma contraofensiva no início de junho, tomaram a medida incomum de reivindicar publicamente a responsabilidade pelo ataque, algo que normalmente não fazem para ataques à Rússia ou à península da Crimeia.