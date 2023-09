Número de mortos em terremoto no Marrocos chega a quase 3 mil

O número de mortos em decorrência do forte terremoto que atingiu o Marrocos no último dia 8 de setembro ultrapassou a marca de 2,9 mil, informou o balanço divulgado pelo Ministério do Interior do país nesta terça-feira (12).

De acordo com o boletim, o tremor de magnitude 7 na escala Richter provocou a morte de 2.901 pessoas e deixou ao menos 5.530 feridos. Ao todo, 1643 cidadãos perderam a vida somente na província de Al Haouz.

Até o momento, nenhuma nova morte foi relatada nas outras províncias e cidades afetadas, afirmou o governo marroquino. Do número total de vítimas, 2.884 corpos já foram sepultados.