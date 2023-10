Ataques do Hamas deixam 'mar de corpos' em Israel e centenas de mortos em Gaza

"Este é o dia da maior batalha para acabar com a última ocupação na Terra", disse o comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, anunciando o início da operação em uma transmissão na mídia do grupo militante e convocando os palestinos de todos os lugares a lutar.

O Hamas já travou quatro guerras contra Israel desde que assumiu o controle de Gaza em 2007. Mas as cenas de violência dentro de Israel neste sábado foram diferentes de tudo o que se viu desde os atentados suicidas da Intifada palestina, há duas décadas.

O fato de Israel ter sido pego completamente desprevenido foi lamentado como uma das piores falhas de inteligência de sua história, um choque para uma nação que se vangloria de sua intensa infiltração e monitoramento de militantes.

Em Gaza, uma estreita faixa onde 2,3 milhões de palestinos se espremem sob o bloqueio israelense há 16 anos, os moradores correram para comprar suprimentos, antecipando os dias de guerra que estavam por vir. Alguns fugiram de suas casas e se dirigiram a abrigos.

Muitos palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos em confrontos na fronteira com Israel, onde os combatentes capturaram o ponto de passagem e derrubaram as cercas. Alguns dos mortos eram civis, entre as multidões que tentaram atravessar para Israel através dos portões danificados.

"Estamos com medo", disse uma mulher palestina, Amal Abu Daqqa, à Reuters, ao sair de sua casa em Khan Younis.