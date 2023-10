'EUA darão toda a ajuda a Israel', diz Biden após ataques do Hamas

Eu pontuo também que as forças israelenses responderam com ataques na Faixa de Gaza, matando ao menos cinco pessoas, segundo relatos. Eu peço que elas tomem todas as precauções para evitar mais mortes de civis. Peço uma pausa imediata na violência, e apelo que todos os lados envolvidos e países da região evitem mais derramamento de sangue.

Volker Türk, alto comissionário da ONU para Direitos Humanos

Hezbollah parabeniza 'operação heroica' em Israel

O Hezbollah, o movimento libanês pró-Irã, parabenizou o grupo islâmico palestino Hamas por sua "operação heroica em grande escala" contra Israel.

"O Hezbollah felicita o povo palestino e os seus aliados nas Brigadas al-Qasam e no Hamas" por "esta operação heroica em grande escala" e "vitoriosa", afirmou o partido xiita libanês em um comunicado.

O Hezbollah é um inimigo jurado de Israel e um ator importante na vida política libanesa, que mantém boas relações com o Hamas, o movimento que governa a Faixa de Gaza.

"O comando da resistência islâmica no Líbano [...] está em contato direto com o comando da resistência palestina no país e no exterior, e avalia continuamente os desenvolvimentos e a condução das operações", acrescentou o Hezbollah.