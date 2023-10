Harvard diz que carta de estudantes em apoio a palestinos não fala pela universidade

O ataque do grupo islâmico palestino Hamas a Israel no sábado deixou centenas de mortos. Foi a pior violação das defesas do país desde a guerra do Yom Kippur, há 50 anos. A embaixada de Israel em Washington disse que o número de mortos nos ataques do Hamas no fim de semana ultrapassou 1.000.

Israel atacou os palestinos com bombardeios mortais em Gaza após o ataque do Hamas. O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 830 palestinos foram mortos e até 4.250 feridos em ataques aéreos israelenses no enclave bloqueado desde sábado.

O enclave, com apenas 40 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura, é o lar de 2,3 milhões de pessoas que vivem sob um bloqueio liderado por Israel há 16 anos, desde que o Hamas assumiu o controle do território, em 2007.

As organizações estudantis que assinaram a carta incluíam grupos de apoio muçulmanos e palestinos, além de outros nomeados por diversas origens, incluindo os Judeus pela Libertação de Harvard e a Organização de Resistência Afro-Americana.