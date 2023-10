Quem é o candidato à presidência da Argentina que Haddad disse preocupar o Brasil?

Milei, que entrou na política há apenas alguns anos citando um chamado de Deus, enfrentará o atual ministro peronista da Economia, Sérgio Massa, e a ex-ministra da Segurança, Patricia Bullrich, do bloco conservador Juntos pela Mudança.

Seus apoiadores costumam usar a etiqueta "Forças do Céu" em bonés e memes da Internet, enquanto Milei fala em fazer "jornadas espirituais". No entanto, ele também criticou o papa como "socialista" e "representante do mal".

Representando a coligação libertária Libertad Avanza, ele está no topo de uma onda de sentimento anti-establishment que varre a região.

"Em termos de lógica política, sou um erro, porque o que vim fazer é, na verdade, acabar com os privilégios dos políticos", disse Milei à Reuters numa entrevista no ano passado, quando começava a subir nas pesquisas. "Não me importa quem sejam meus rivais nas urnas, vou vencer todos eles."

MURRAY, MILTON, ROBERT E LUCAS

Milei tem um pequeno círculo de confidentes, incluindo sua irmã Karina, que agora é sua gerente de campanha e que ele brincou no início deste ano que poderia se tornar sua "primeira-dama".