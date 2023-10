Morte de Karol Eller: Erika Hilton quer igualar cura gay a crime de tortura

O projeto apresentado por Erika Hilton prevê que o tratamento de "cura gay" passe a ser considerado crime inafiançável, com pena de reclusão de dois a oito anos. O PL também pede que servidores públicos que participem, liderem ou realizem essa prática percam seus cargos.

A deputada destaca no projeto que, por sua própria definição, "as terapias de conversão sexual podem caracterizar-se como tortura, principalmente em circunstâncias com dor, sofrimento físico e mental infligido sobre os indivíduos submetidos à pratica".

Ao UOL, Erika Hilton disse ser "inconcebível" que profissionais de saúde mental ou líderes religiosos sejam capazes de "impedir que uma pessoa LGBTQIA+ deixe de ser quem é, sem que ela passe por um intenso processo de autonegação e rejeição de si mesma".

Por isso, esse projeto dá à 'cura gay' e às 'terapias de conversão' seu devido nome jurídico: tortura. Elas nada mais são do que um brutal espancamento psicológico até que a pessoa negue a si.

Conselho Federal de Psicologia proíbe terapias de 'cura gay'

A prática que visa impor a heterossexualidade normativa a pessoas LGBTQIA+ é proibida pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia) desde 1999. Entretanto, partidos conservadores alinhados à extrema direita querem reverter essa norma. O Novo recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal) para anular a determinação do Conselho.