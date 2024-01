Lula diz que Vale "nada fez para reparar destruição" em Brumadinho e cobra medidas

Na semana passada, a companhia informou que executou, até o momento, 68% dos 37,7 bilhões de reais previstos em acordo assinado em fevereiro de 2021 com autoridades estaduais e federais por Brumadinho e que definiu obrigações do que fazer e pagar para a reparação socioeconômica e socioambiental do desastre.

Além disso, a empresa disse que desde 2019, mais de 15,4 mil pessoas fecharam acordos de indenização civeis e trabalhistas relacionadas à tragédia.

Segundo a Vale, foram aprovadas 298 iniciativas para Brumadinho e municípios da Bacia do Paraopeba atingidos pelo rompimento, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.

Foram acertadas ações de fortalecimento de serviços de assistência social e de educação, obras em creches, escolas, hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e moradias populares. O fortalecimento da agropecuária e serviços rurais também foram contemplados.

Na ocasião, a Vale destacou ainda que a reparação vem junto com a garantia de não repetição. Segundo a companhia, desde 2019, foram investidos 7 bilhões no Programa de Descaracterização de Barragens a montante, método de construção utilizado na barragem de Brumadinho, considerado mais perigoso, além de outras iniciativas que visam reforçar a segurança.

Até o momento, 13 barragens com esse método já foram descaracterizadas, chegando a mais de 40% de conclusão do programa. A previsão é que até 2035 todas as barragens desse modelo estejam descaracterizadas, segundo a empresa.