Após críticas por operação contra Ramagem, Pacheco manda recado a Valdemar

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que é "difícil" manter o diálogo com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, porque ele só faz política para "ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral".

O que aconteceu

Costa Neto criticou a autoridade de Pacheco após a Polícia Federal fazer uma operação contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) nesta quinta-feira (25). O presidente do partido de Jair Bolsonaro chamou o presidente do Senado de "frouxo".

O Congresso Nacional aprovou no ano passado o fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões. Juntaram-se pelo aumento as bancadas do PL e do PT, do presidente Lula. Na ocasião, Pacheco tentou reduzir o montante, mas acordo não foi aceito pelas lideranças.