Ramagem se nega a prestar depoimento sobre suspeita de espionar autoridades

Segundo a investigação, ele teria montado uma espécia de "Abin paralela" e usado um programa espião para monitorar autoridades. O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia disse que desconfiou que era vigiado. Outros alvos seriam os ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Haveria uma tentativa de vincular a dupla de ministros ao PCC.

Também é apurado o uso desta Abin paralela para beneficiar filhos do ex-presidente. Jair Renan teria recebido orientações a respeito de uma investigação na qual era alvo por ter relações com empresas que buscavam contratos com o governo federal.

Já o senador Flávio Bolsonaro teria recebido informações sobre funcionários da Receita Federal. Na época, ele era investigado por suspeita de rachadinha quando era deputado estadual no Rio de Janeiro.

Flávio negou e chamou a ilação de absurda. "É mentira que a Abin tenha me favorecido de alguma forma, em qualquer situação, durante meus 42 anos de vida. Isso é um completo absurdo", declarou por meio de nota.

Operação contra Ramagem

O deputado foi alvo de mandados de busca e apreensão na manhã de hoje. Policiais federais estiveram em endereços ligados a Ramagem, incluindo seu gabinete na Câmara.