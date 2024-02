Comandante do Kataib Hezbollah é morto em ataque dos EUA

Um comandante do Kataib Hezbollah, um grupo armado apoiado pelo Irã no Iraque, que o Pentágono acusou de atacar as suas tropas, foi morto num ataque dos Estados Unidos nesta quarta-feira, informaram militares norte-americanos.

"As forças (norte-americanas) realizaram um ataque unilateral no Iraque em resposta aos ataques contra os militares norte-americanos, matando um comandante do Kataib Hezbollah responsável pelo planejamento direto e pela participação em ataques contra as forças norte-americanas na região", afirmou um comunicado das Forças Armadas dos EUA. O comunicado não menciona o nome do comandante.

A nota acrescentou que não havia indícios de vítimas civis.