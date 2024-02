Com sorriso irônico, Putin elogia Biden por chamá-lo de "FDP louco"

Para Putin, os comentários mostram a dificuldade de navegar na próxima eleição presidencial dos EUA, que provavelmente levará ao poder Biden, que insultou Putin publicamente, ou Trump, de 77 anos, que prometeu acabar com a guerra na Ucrânia rapidamente.

A guerra na Ucrânia, a morte do líder da oposição russa Alexei Navalny e as afirmações dos EUA de que a Rússia planeja colocar uma arma nuclear no espaço levaram à maior crise nas relações entre a Rússia e o Ocidente desde a Guerra Fria.

Os principais diplomatas russos e norte-americanos dizem que não se lembram de um momento em que as relações entre as duas maiores potências nucleares do mundo tenham sido piores, inclusive durante a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962.

Putin apresenta os Estados Unidos e seus aliados como um império em ruínas que quer destruir a Rússia e roubar seus recursos naturais. O Ocidente apresenta Putin como um ditador e um assassino, e a Rússia de Putin como um inimigo.

Mas nunca um presidente dos EUA em exercício usou palavras tão ofensivas em público para descrever um chefe do Kremlin em exercício. O presidente dos EUA Ronald Reagan ofendeu o Kremlin em 1983 ao chamar a União Soviética de "império do mal", embora insultos pessoais contra líderes fossem raros na Guerra Fria.