Exército israelense anuncia que repatriou corpo de refém encontrado em Gaza

O Exército israelense anunciou neste sábado (18) que repatriou o corpo de mais um israelense encontrado na Faixa de Gaza.

O que aconteceu

Novo cadáver recuperado é de Ron Benjamin, 53, informou o Exército. Ele foi sequestrado e morto no dia 7 de outubro no kibutz de Mefalsim, informaram as autoridades.

Corpo foi encontrado junto com os de três outros reféns. As identidades dos outros três, Shani Louk, Amit Buskila e Itzhak Gelerenter, foi anunciada na sexta-feira.