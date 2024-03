Hamas nega lista de reféns vivos e Israel boicota negociações no Cairo

"Meu coração se foi", lamentou a mãe deles, Rania Abu Anza, que também perdeu o marido no ataque de Israel. "Eu não tive tempo suficiente com eles."

As autoridades de Gaza disseram que pelo menos oito pessoas foram mortas neste domingo, quando um caminhão que transportava ajuda alimentar de uma instituição de caridade do Kuwait foi atingido por um ataque aéreo. Não houve nenhum comentário israelense imediato.

A guerra foi desencadeada em outubro, depois que combatentes do Hamas invadiram cidades israelenses, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, de acordo com Israel. Desde então, as forças israelenses mataram mais de 30 mil palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, com milhares de outros mortos que se teme não terem sido encontrados sob os escombros dos incessantes bombardeios.

Grandes porções da Faixa de Gaza foram reduzidas a escombros, quase toda a população ficou desabrigada e as Nações Unidas estimam que um quarto dos habitantes de Gaza está faminta.

Os moradores de Gaza descreveram um pesado bombardeio durante a noite em Khan Younis, a principal cidade do sul do território, ao norte de Rafah. Mais ao norte, onde a ajuda já não chega, as autoridades de saúde de Gaza disseram que 15 crianças já morreram de desnutrição ou desidratação dentro do hospital Kamal Adwan, onde não há energia para a unidade de tratamento intensivo. A equipe teme pela vida de mais seis crianças no local.

Os Estados Unidos, grande aliado de Israel, lançou 38 mil refeições em Gaza no sábado a partir de aviões militares, embora as agências de ajuda humanitária digam que isso foi apenas o suficiente para ter um impacto marginal, dada a escala da necessidade.