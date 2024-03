'Não desejo isso a ninguém', diz brasileira estuprada por 7 homens na Índia

A embaixada do Brasil em Nova Delhi repudiou o ataque e informou que buscou contato com a brasileira. Como Fernanda entrou na Índia com passaporte espanhol, as autoridades locais procuraram a embaixada da Espanha, que ofereceu assistência.

Ao registrar seu contundente repúdio ao bárbaro crime cometido contra o casal, a embaixada do Brasil em Nova Delhi reitera que seguirá à disposição para prestar toda a assistência cabível e acompanhar todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades espanholas e indianas.

Embaixada do Brasil em Nova Delhi