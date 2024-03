CEO da Petrobras confirma que defendeu a distribuição de dividendos extraordinários

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou nesta sexta-feira que defendeu em reunião do conselho da empresa na véspera a distribuição de 50% do valor possível de dividendos extraordinários, conforme o proposto pela diretoria executiva, mas que foi voto vencido.

A afirmação confirma reportagem da Reuters publicada mais cedo, com fontes com conhecimento do assunto.

Mas a maioria do conselho decidiu por destinar o montante a uma reserva estatutária de remuneração de capital, com suporte dos votos dos conselheiros que representam a União, e não para dividendos extraordinários.