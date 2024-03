Ex-premiê britânica Theresa May deixará Parlamento após 27 anos

Por William James

LONDRES (Reuters) - A ex-premiê britânica Theresa May não se candidatará à reeleição, disse ela nesta sexta-feira, encerrando uma carreira de 27 anos no Parlamento, marcada por um período tumultuado na liderança do país, que se desgastou devido ao Brexit.

May, de 67 anos, tornou-se a mais recente de uma longa lista de políticos do Partido Conservador a sinalizar sua saída do Parlamento antes de uma eleição no final deste ano. Atualmente, as pesquisas mostram que o partido governista deve perder o poder para o oposicionista Partido Trabalhista.