Robert Pickton: o fazendeiro que transformava vítimas em comida para porcos

Saída ainda não foi solicitada. Também de acordo com o tabloide britânico, Pickton não enviou nenhum pedido de audiência de liberdade condicional —e espera-se que ele seja negado se o fizer, diante da gravidade de seus crimes.

Livro polêmico

"Pickton: In His Own Words" ("Pickton: Em suas próprias palavras", em tradução livre). Segundo o The Guardian, Pickton lançou um livro e colocou à venda na Amazon em 2016, mas a obra foi retirada de circulação poucas horas depois de aparecer no site.

O que dizia o livro. A obra, que contava com muitos erros gramaticais, foi publicada pela Outskirts Press, um serviço de autopublicação com sede no Colorado. Nela, Pickton se declarava inocente e usava diversas frases bíblicas, segundo informou a emissora canadense CTV.

Mais investigações. Na época, o procurador-geral da província, Mike Morris, disse que a Colúmbia Britânica investigava se Pickton realmente era o autor do livro de 144 páginas e, se fosse verdade, como a obra teria saído da prisão na qual cumpre pena.

*Com Efe