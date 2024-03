Biden tem vantagem de 1 ponto sobre Trump, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Aparentemente, Kennedy poderia tirar parcelas semelhantes de votos de Trump e Biden. Quando os entrevistados foram solicitados a escolher entre Trump e Biden sem outras opções, Biden liderou por 50% a 48% entre os eleitores registrados, com 2% se recusando a responder.

Embora Trump tenha derrotado com facilidade a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley na disputa pela indicação do Partido Republicano, conquistando delegados suficientes na terça-feira para ser o candidato do partido, ele tem vulnerabilidades entre os independentes e até mesmo dentro de seu próprio partido.

Apenas cerca de 37% dos apoiadores de Haley planejam votar em Trump agora que ela deixou a disputa republicana, segundo a pesquisa. Cerca de 16% disseram que votariam em Biden e o restante afirmou que votaria em outra pessoa ou não votaria de jeito nenhum.

A pesquisa Reuters/Ipsos coletou respostas online em todo o país de 4.094 adultos dos EUA, incluindo 3.356 eleitores registrados. A margem de erro foi de 1,8 para os eleitores registrados e 1,7 para todos os entrevistados.