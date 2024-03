Macron diz que Europa deve estar pronta caso Rússia expanda conflito

O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou o seu colega russo, Vladimir Putin, de adversário que não vai parar apenas na Ucrânia caso derrote as tropas de Kiev no conflito que já dura dois anos, e pediu que os europeus não sejam "fracos" e se preparem para responder.

Macron causou polêmica no mês passado ao dizer que não poderia descartar o destacamento de tropas para a Ucrânia no futuro, com muitos líderes se distanciando dessa possibilidade, enquanto outros, especialmente do Leste Europeu, apoiaram as palavras do mandatário.

"Se a Rússia vencer essa guerra, a credibilidade da Europa será reduzida a zero", afirmou Macron em entrevista na televisão, direcionada principalmente ao público francês, depois de líderes da oposição terem classificado seus comentários como belicosos.