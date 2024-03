Trump vai enfrentar jurados em abril antes de encarar eleitores em novembro

Os advogados de Trump afirmam que o objetivo do pagamento foi poupar a si mesmo e a sua família de constrangimentos e não ajudá-lo a vencer a eleição.

Depois de o juiz Juan Merchan ter fixado a data de 15 de abril, Trump gabou-se de que o caso poderia reforçar a sua campanha, dizendo a jornalistas numa das suas propriedades próximas: "Também pode me tornar mais popular porque as pessoas sabem que é uma farsa".

Trump acusa o presidente Joe Biden, seu adversário na eleição de novembro, de travar uma caça às bruxas legal contra ele e acusou o juiz de corrupção, sem apresentar evidências de qualquer uma das alegações.

Estrategistas republicanos afirmam que os eleitores se acostumaram com seu comportamento de quebrar as regras, mas que um veredicto de culpado pode prejudicar sua habilidade de conquistar votos indecisos que definem as eleições.

Segundo pesquisas de opinião da Reuters/Ipsos, um quarto dos republicanos e metade dos independentes dizem que não votarão em Trump se um júri o condenar por um crime.

Neste momento, apenas o caso de Nova York com certeza irá a julgamento antes de novembro.