Avião sai da pista e colide contra muro na Coreia do Sul; há 28 mortos

Um avião saiu da pista e colidiu contra um muro no aeroporto de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, com 175 passageiros e seis tripulantes. Há pelo menos 28 mortos, segundo agência de notícias da Coreia do Sul.

O que aconteceu

O avião estava pousando quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra um muro na Coreia do Sul. O acidente aconteceu por volta das 9h07 da manhã de domingo (29), no horário local, 21h07 da noite deste sábado (28), no horário de Brasília. A informação foi confirmada pela agência Reuters.

Autoridades estão no local resgatando vítimas e conduzindo investigações. Segundo a agência coreana Yonhap, as primeiras informações indicam pelo menos 28 pessoas mortas. O acidente teria sido provocado por uma falha no trem de pouso da aeronave.