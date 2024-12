Avião explode após colisão na Coreia do Sul: Boeing 737 é seguro?

Boeing classifica o modelo como "familiar", "popular" e "comercial". Segundo o The New York Times cerca de 200 companhias aéreas utilizam o 737-800, incluindo cinco na Coreia do Sul: Jeju Air, T'way Air, Jin Air, Eastar Jet e Korean Air.

Falha pode ter ocorrido após "bird strike"

Bombeiros apagam fogo que começou em avião após batida em muro na Coreia do Sul Imagem: Yonhap via Reuters

Colisões com pássaros podem ter motivado falhas no trem de pouso. Autoridades aeroportuárias sul-coreanas afirmaram que a tripulação havia sido alertada antes da tentativa de pouso sobre o risco de colisão com pássaros — o Aeroporto Internacional de Muan fica na costa oeste da Península Coreana, região de descanso de aves migratórias. Esse é o décimo acidente envolvendo pássaros no mesmo aeroporto nos últimos cinco anos. Em toda a Coreia do Sul, 152 casos foram registrados em 2023.

Os "birds strikes", ou colisões com pássaros, são problemas já previstos e testados pela aviação. "Dificilmente um pássaro consegue danificar um trem de pouso, que é muito robusto", afirma o professor. Segundo ele, essas colisões são previstas e exaustivamente testadas. "Geralmente acontece na decolagem, pode também acontecer numa aterrissagem", explica o especialista.