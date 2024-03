Ao lado de Macron, Lula reitera defesa de acordo Mercosul-UE

"Se o Macron tiver que brigar com alguém não é com Brasil, é com a União Europeia", disse Lula em entrevista coletiva ao lado de Macron no Palácio do Planalto.

Na véspera, durante discurso realizado em São Paulo, Macron disse que um potencial acordo comercial entre UE e Mercosul, como está atualmente, é um “acordo muito ruim” e que é preciso mais trabalho sobre a questão climática.

Lula também afirmou na entrevista que é "grave" que uma candidata indicada pela oposição venezuelana para disputar as eleições deste ano não tenha conseguido se registrar para o pleito.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)