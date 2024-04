Agências dos EUA acreditam que Putin provavelmente não ordenou assassinato de Navalny, diz jornal

De acordo com a reportagem, citando fontes anônimas com conhecimento do assunto, Washington não absolveu, porém, o líder russo de responsabilidade pela morte de Navalny porque o político de oposição foi alvo das autoridades russas por anos, detido sob acusações que, na opinião do Ocidente, foram politicamente motivadas, e foi envenenado em 2020 com um agente nervoso.

O Kremlin nega envolvimento estatal no envenenamento de 2020.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse neste sábado que viu a reportagem do Wall Street Journal que, segundo ele, continha ?especulações vazias?.

A Reuters não conseguiu verificar de maneira independente a reportagem do Journal, que citou fontes dizendo que a conclusão foi ?amplamente aceita na comunidade de inteligência e compartilhada por várias agências, incluindo a CIA, o gabinete do Diretor de Inteligência Nacional e a unidade de inteligência do Departamento de Estado?.

O jornal citou Leonid Volkov, assessor sênior de Navalny, dizendo que as conclusões dos EUA são ingênuas e ridículas.