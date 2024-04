Governo de minoria de Portugal toma posse, com estabilidade em dúvida

Montenegro disse que o governo está determinado a governar até o fim do seu mandato de quatro anos e meio e prometeu agir com “humildade, espírito patriótico e capacidade para diálogo” e exigirá o mesmo da oposição.

“A investidura (esperada) parlamentar (na próxima semana) nestas circunstâncias só deve significar que as oposições vão respeitar o princípio de nos deixarem trabalhar e executar o programa de governo”, disse.

Com apenas 80 cadeiras em um Parlamento com 230 vagas, a AD precisará de apoio do partido Chega, de extrema-direita, que quadruplicou sua representação parlamentar para 50 assentos, ou do PS, de centro-esquerda, que conseguiu 78, para aprovar legislação.

“As probabilidades estão contra a estabilidade política porque o governo tem uma das menores maiorias relativas da democracia e encara a oposição feroz de uma ultradireita mais forte”, disse André Freire, cientista político do Instituto Universitário de Lisboa.

O Chega, um partido anti-imigração cuja rápida ascensão reflete uma inclinação política ao populismo de direita na Europa, exigiu um papel no governo ou um acordo de longo prazo para apoiar a AD, mas Montenegro tem se recusado a sequer abrir negociação.

A posição precária de Montenegro foi exposta na semana passada quando o Chega rejeitou seu candidato à Presidência do Parlamento, que acabou sendo eleito com a ajuda do PS. O PS alertou, no entanto, que esse apoio foi um caso isolado para desbloquear as atividades parlamentares.