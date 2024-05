Análise: Eleitor não terá condição de participar do debate eleitoral no RS

No Análise da Notícia desta terça-feira (21), a cientista política Deysi Cioccari argumentou a favor do adiamento das eleições municipais em todo o Rio Grande do Sul. Para a especialista, os eleitores não terão condições emocionais de participar do debate eleitoral porque ainda estarão lidando com os estragos das enchentes que assolaram o Estado nas últimas semanas. O abalo afetará a qualidade do voto, diz Deysi.

Acredito que não é o momento, pelo psicológico das pessoas, acredito que o debate não vai ser positivo. Acredito também na qualidade do voto, que ela vai se perder no meio disso tudo. As pessoas estão querendo reconstruir suas casas, ainda estão de luto pelas pessoas que perderam. E assim, de novo, mais de 90% das cidades foram atingidas, não tem clima pra isso assim.