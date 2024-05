Desembargadora que atacou Marielle fica proibida de atuar por 90 dias

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) condenou a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, à pena de disponibilidade por 90 dias. Durante o período, ela ficará proibida de atuar e terá o salário reduzido (o cálculo é feito com base no tempo de magistratura).

A desembargadora foi condenada por desvio de conduta por ter feito uma série de postagens em redes sociais de cunho preconceituoso, transfóbico e de ódio. Entre os casos analisados, ela atacou a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), além de ter criticado uma professora com síndrome de Down.

Dias após o assassinato de Marielle, em março de 2018, a magistrada postou em uma rede social que a vereadora estava "engajada com bandidos" e tinha sido eleita com a ajuda de uma facção criminosa do Rio.