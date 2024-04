Governos latino-americanos apoiam México após prisão na embaixada no Equador

Os governos latino-americanos, incluindo o Brasil, solidarizaram-se com o México neste sábado, depois de a sua embaixada no Equador ter sido invadida para prender, sob indícios de corrupção, um polêmico político a quem foi concedido asilo pelas autoridades mexicanas.

A prisão de Jorge Glas, ex-vice-presidente do Equador, na noite de sexta-feira, desencadeou uma rápida suspensão das relações com Quito pela Cidade do México, com o governo do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador classificando a incursão diplomática incomum e a prisão como um ato "autoritário" e uma violação do direito internacional e da soberania do México.

Neste sábado, quatro governos de esquerda da América Latina ? Brasil, Colômbia, Venezuela e Cuba ? criticaram a prisão de Glas, que procurava refúgio na embaixada desde dezembro.