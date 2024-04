EUA não participarão de ações retaliatórias contra o Irã, diz Casa Branca

A mídia dos EUA informou neste domingo que Biden informou a Netanyahu que não participaria de ações retaliatórias por meio de um telefonema durante a noite. As falas foram confirmadas à Reuters por um funcionário da Casa Branca.

Os EUA continuarão a ajudar Israel a se defender, mas não querem a guerra, disse John Kirby, o principal porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, ao programa "This Week" da ABC neste domingo.

O Irã lançou o ataque devido a um suposto ataque israelense ao seu consulado na Síria, em 1º de abril, que matou os principais comandantes da Guarda Revolucionária e ocorreu após meses de confrontos entre Israel e os aliados regionais do Irã, desencadeados pela guerra em Gaza.

No entanto, o ataque de mais de 300 mísseis e drones, principalmente lançados a partir do interior do Irã, causou apenas danos modestos em Israel, uma vez que a maioria foi abatida com a ajuda dos EUA, Reino Unido e Jordânia.

Uma base da Força Aérea no sul de Israel foi atingida, mas continuou a operar normalmente e uma criança de 7 anos ficou gravemente ferida por estilhaços. Não houve outros relatos de danos graves.

Dois altos ministros israelenses sinalizaram neste domingo que a retaliação de Israel não é iminente e que não agiria sozinho.