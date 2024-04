Irã diz que não houve acerto pré-arranjado sobre sua resposta a Israel

No entanto, o porta-voz do ministério Nasser Kanaani advertiu que nenhum acerto pré-arranjado foi feito com qualquer país em relação à forma como Teerã abordaria sua resposta militar a Israel.

Países pediram calma a Israel

Foi o presidente dos Estados Unidos quem convenceu Netanyahu a não retaliar imediatamente o Irã. Joe Biden conversou por telefone com o líder israelense logo após o lançamento dos mísseis e drones, diz reportagem do New York Times. O pedido freou o ímpeto do gabinete de guerra israelense, que já estaria pronto para o revide.

O argumento de Biden foi que o ataque não provocou graves danos a Israel. O país diz ter interceptado 99% dos mais de 300 projéteis disparados por Teerã. Uma base da força aérea israelense no sul do país foi levemente atingida, e uma menina de 7 anos foi hospitalizada após ferimentos por estilhaços.

14.abr.2024 - Os restos de um lançador de foguete iraniano que feriu uma menina de 7 anos, segundo Israel Imagem: Reuters

Chefes de Estado, Otan (aliança militar ocidental) e o G7 apelaram contra a escalada. "É essencial que o conflito no Oriente Médio não se torne incontrolável", escreveu a Otan.