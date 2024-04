Irã anuncia fim de operação em Israel e cita 'caso encerrado'; Tel Aviv diz preparar retaliação

O Conselho de Segurança realiza uma reunião de emergência neste domingo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou no sábado "a grave escalada" e pediu "o fim imediato das hostilidades.

Líderes do G7 - grupo formado por Alemanha, a França, o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japão e União Europeia - também se reúnem em vídeo-conferência para discutir estratégias para evitar uma crise militar maior. Roma preside atualmente a aliança e o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, pediu prudência a Israel neste domingo, fazendo um apelo para que não haja retaliação.

"O nosso compromisso com a segurança de Israel diante das ameaças do Irã é inabalável", escreveu o presidente americano, Joe Biden, na rede social X. O líder democrata realizou uma reunião de emergência com sua equipe encarregada de segurança nacional no sábado.

O presidente francês, Emmanuel Macron, "condenou com a maior firmeza o ataque sem precedentes lançado pelo Irã contra Israel". "Expresso minha solidariedade com o povo israelense e a ligação da França com a segurança de Israel, de nossos parceiros e à segurança regional", indicou.

O papa Francisco pediu neste domingo para que Teerã e Tel Aviv se privem de todas as ações que possam levar o Oriente Médio a um conflito ainda maior. "Chega de guerra, chega de atentados, chega se violência. Sim ao diálogo, sim à paz", afirmou o sumo pontífice no Vaticano.

Entre os países árabes, Egito, Catar, Arábia Saudita e Jordânia alertaram para uma escalada de violência no Oriente Médio e pediram "contenção" à Israel e ao Irã. A China e a Rússia se uniram aos apelos, pedindo "calma" e uma resolução do conflito por meio de "vias políticas e diplomáticas"