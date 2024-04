Irã afirma que países vizinhos foram avisados do ataque 72 horas antes

Amigos e vizinhos foram avisados. O Irã alertou, com 72 horas de antecedência, os países da região que lançaria mísseis contra Israel. De acordo com Abdollahian, a resposta pela morte das lideranças era "certa, legítima e irrevogável".

Israel afirma que foram mais 300 disparos. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) disse que o Irã disparou 180 drones com explosivos, 120 mísseis balísticos e 30 mísseis de cruzeiro.

Menina de 7 anos ficou ferida, diz imprensa local. De acordo com o site The Time of Israel, uma criança ficou gravemente ferida após ser atingida por estilhaços de um míssil balístico interceptado que caíram sobre sua casa. Ela passou por cirurgia e está na UTI.

Mísseis do Irã causaram danos à infraestrutura da Base Aérea de Nevatim, no sul de Israel. O porta-voz dos militares, Daniel Hagari, disse que os danos foram pequenos e que a base aérea está funcionando normalmente. Ele também afirmou que 99% dos projéteis foram interceptados.

Reação internacional

Os ataques do Irã contra Israel levaram a comunidade internacional a convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. O encontro ocorre neste domingo, em Nova Iorque, depois de um pedido feito por Israel, que classificou o ataque como "uma escalada grave e perigosa".