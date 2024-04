Ataque 'telegrafado' do Irã mostra hesitação em entrar em guerra com Israel

Para analistas e diplomatas, porém, a forma pela qual o ataque foi realizado e a "lentidão e alertas" mostraram que o Irã não quer e não pode enfrentar o poderia militar israelense. Israel disse que interceptou 99% dos mais de 300 drones e mísseis disparados pelo Irã.

Negociadores ocidentais em postos no Oriente Médio explicaram ao UOL que os eventos, ainda que perigosos e alarmantes, serviram para confirmar que o Irã não quer um confronto direto com Israel e o Ocidente.

Outra constatação foi a ajuda que Israel obteve de outros países da região, em especial a Jordânia.

Também ficou evidenciado que, apesar das últimas tensões entre Washington e Tel Aviv, o governo americano não hesitou em sair ao apoio militar de Israel.

Bola com Bibi

Para diplomatas no Oriente Médio, a "bola agora está com Benjamin Netanyahu", o primeiro-ministro de Israel. Em apuros com seu público doméstico, ele tem interesse em manter a ideia de uma ameaça externa como forma de legitimar seu poder e sua ação contra o Hamas em Gaza.