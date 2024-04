Sob nova política, EUA arrendarão terras públicas para conservação

A medida é consistente com a meta do governo de colocar as mudanças climáticas no centro das decisões do departamento, e também com a promessa de Biden de conservar 30% das terras e águas do país.

A regra foi bem recebida por grupos conservacionistas, mas um grupo do setor de petróleo e gás da considerou ilegal e prometeu entrar na Justiça.

O projeto arrendada para restaurar paisagens degradadas ou mitigar os impactos do desenvolvimento em outras terras públicas. Os arrendamentos não entrariam em conflito com os usos existentes, informou a agência.

“Como administrador das terras públicas dos Estados Unidos, o Departamento do Interior leva a sério o nosso papel de ajudar a reforçar a resiliência dos ambientes face ao agravamento dos impactos climáticos”, disse a secretária do Interior, Deb Haaland, em comunicado.

A Western Energy Alliance, que representa empresas do setor energético que operam em terras federais, afirmou que a política altera o equilíbrio no uso de terras públicas entre empresas de energia, mineração, pastagem e recreação.

“Este é um exemplo clássico de exagero do governo Biden, que não tem problemas em ignorar leis básicas, e seria prejudicial para as comunidades rurais em todo o Oeste que dependem do desenvolvimento econômico responsável em terras públicas que não sejam parques ou florestas”, afirmou a presidente do grupo, Kathleen Sgamma, em comunicado. "Não temos escolha a não ser litigar."