Ecclestone lamenta "problemas desnecessários" causados à família de Senna

O ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, lamentou ter informado prematuramente a família de Ayrton Senna sobre a morte do lendário piloto brasileiro em um acidente ocorrido há exatos 30 anos, que causou "problemas desnecessários", disse ele em entrevista à AFP.

Coincidindo com o trigésimo aniversário do acidente fatal de Senna no circuito de Ímola, na Itália, que chocou o mundo inteiro, Ecclestone explicou à AFP o episódio ocorrido com a família do ídolo do automobilismo.

"Assim que aconteceu o acidente, fui até a torre de controle. Sid Watkins (na época, chefe da equipe médica da F1) estava no local e achei que ele tivesse dito 'He is dead' ('Ele está morto', em inglês) e foi assim que contei ao seu irmão (Leonardo Senna). Mas na verdade ele me havia dito 'It's his head' ('É a sua cabeça', que em inglês soa muito parecido)", explicou à AFP por telefone, de Portugal.