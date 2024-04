Irã sinaliza que não planeja retaliar Israel após ataque com drones

Israel não comentou o incidente.

Questionado repetidamente sobre o assunto durante coletiva de imprensa na Itália, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que não comentaria. Ele se limitou a dizer que os EUA estão comprometidos com a segurança israelense, mas não participaram de quaisquer ofensivas.

A Casa Branca também disse que não tinha comentários a tecer, mudança de atuação para uma administração que vinha rotineiramente avaliando os últimos acontecimentos no conflito israelense.

A violência entre Israel e aliados do Irã no Oriente Médio se intensificou durante os seis meses de confronto na Faixa de Gaza, alimentando temores de que a "guerra das sombras" entre os rivais possa se transformar em um conflito direto.

Israel havia dito que responderia à operação de sábado, o primeiro ataque direto de Irã contra Israel. O ato não causou mortes em solo israelense, já que o país e aliados derrubaram centenas de mísseis e drones.

Teerã lançou a operação em retaliação a um suposto ataque aéreo de Israel, no dia 1º de abril, que destruiu um edifício do complexo da embaixada do Irã em Damasco, resultando na morte de oficiais iranianos, incluindo um general de alto escalão.