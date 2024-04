Organizadores de peregrinação judaica para Tunísia cancelam comemoração por crise na Faixa de Gaza

Localizada no sul da Tunísia e tradicional destino turístico em tempos normais, a ilha de Djerba também abriga a sinagoga mais antiga da África e a peregrinação anual, que atrai milhares de judeus todos os anos, vindos de Israel e de diferentes países da Europa.

De maioria muçulmana, a Tunísia é lar da maior comunidade judaica do norte da África. Embora o número atual seja menor do que 1.800 pessoas, judeus vivem no país desde os tempos do Império Romano.

Neste ano, a peregrinação está prevista para o fim de maio.

(Reportagem de Tarek Amara)