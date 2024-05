Fala de Lula não tem gravidade para cassar registro de Boulos, diz advogado

A fala do presidente Lula (PT) pedindo votos para Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, em ato no Dia do Trabalho não tem gravidade para cassar o registro do deputado federal, afirmou o advogado especialista em direito eleitoral Arthur Rollo durante entrevista no UOL News desta quinta (2). O trecho foi excluído das redes sociais governamentais.

O TRE-SP havia dado 24 horas para o presidente apagar o vídeo após acolher pedido de Marina Helena (Novo-SP). O tribunal justificou que, se o vídeo continuasse no ar, a paridade da disputa pela Prefeitura de São Paulo seria prejudicada.