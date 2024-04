Irã e Paquistão pedem que Conselho de Segurança da ONU tome medidas contra Israel

Por Charlotte Greenfield

ISLAMABAD (Reuters) - O Irã e o Paquistão pediram ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, em uma declaração conjunta emitida nesta quarta-feira, que tome medidas contra Israel, dizendo que o país atacou "ilegalmente" países vizinhos e instalações diplomáticas estrangeiras.

A declaração conjunta, divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, seguiu-se a uma visita de três dias do presidente iraniano Ebrahim Raisi ao país, em um momento de tensões crescentes no Oriente Médio.