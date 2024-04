Israel diz que está pronto para agir em Rafah, apesar de alertas internacionais

"Continuamos as discussões com Israel sobre o que acreditamos ser formas alternativas de lidar com um desafio que reconhecemos, que é a presença militar do Hamas em Rafah."

O Egito avisa que não permitirá que os habitantes de Gaza sejam empurrados através da fronteira para seu território. O Cairo advertiu Israel contra o avanço sobre Rafah, o que "levaria a massacres humanos em massa, perdas (e) destruição generalizada", disse seu Serviço de Informações do Estado.

Israel retirou a maior parte de suas tropas terrestres do sul de Gaza neste mês, mas manteve os ataques aéreos e realizou incursões em áreas que suas tropas abandonaram. Os esforços dos Estados Unidos, do Egito e do Catar para intermediar um cessar-fogo prolongado a tempo de impedir um ataque a Rafah fracassaram até o momento.

Autoridades médicas de Gaza afirmam que mais de 34.000 pessoas foram mortas na campanha militar de Israel, e teme-se que outros milhares de corpos estejam sob os escombros.

O Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou 253 em 7 de outubro, de acordo com os registros israelenses. Desses reféns, 129 permanecem em Gaza, segundo autoridades israelenses. Mais de 260 soldados israelenses foram mortos em combates terrestres desde 20 de outubro, segundo o Exército.

H. A. Hellyer, membro associado sênior de estudos de segurança internacional do Royal United Services Institute, disse que espera o ataque a Rafah "mais cedo ou mais tarde" porque Netanyahu está sob pressão para atingir seus objetivos declarados de resgatar os reféns e matar todos os líderes do Hamas.