Blinken diz que protestos sobre Gaza são marca da democracia e lamenta "silêncio" sobre Hamas

Por Simon Lewis

PEQUIM (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira que os protestos nas universidades norte-americanas contra a guerra de Israel em Gaza são uma marca da democracia norte-americana, mas criticou o que ele chamou de "silêncio" sobre o grupo militante palestino Hamas.

A polícia entrou em confronto com estudantes que criticavam a guerra e o apoio do governo Biden à guerra de Israel em Gaza, com quase 550 prisões feitas por causa dos protestos na última semana nas principais universidades dos EUA, de acordo com uma contagem da Reuters.