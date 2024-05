É falso que Starlink seja a única internet funcionando no RS

Além disso, desde o dia 1º de maio foi ativado o roaming entre as três operadoras em todos os municípios impactados. Isso significa que, na ausência de sinal de uma, o usuário pode usar a rede de outra operadora. A informação é da Anatel.

Doze municípios estão sem serviços de telecomunicações. Ainda segundo a Anatel, até este domingo (5) às 19h, os dados mais recentes disponíveis indicavam que as cidades de Arroio do Meio, Arroio dos Ratos, Eldorado do Sul, Encantado, Estrela, Marques de Souza, Pouso Novo, Progresso, Roca Sales, Santa Clara do Sul, São Vendelino e Travesseiro estavam sem sinal.

Dos 497 municípios no Rio Grande do Sul, 259 foram afetados de forma parcial, mas nestes últimos há ao menos alguma prestadora com cobertura ativa. Há 4.972 contratos da Starlink no Rio Grande do Sul de banda larga fixa, o que representa apenas 0,1% do mercado local.

Anatel

Como habilitar roaming de dados

No Android: Acesse "Configurações". Em "Conexões", troque em "Redes Móveis". Ative a opção "Dados em roaming".

No iPhone: Toque em "Ajustes". Em seguida em "Celular". Ative os "dados celulares" e habilite a opção "Roaming de Dados".