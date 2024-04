Governo Biden adia plano para proibir cigarros de mentol

Nancy Brown, diretora-geral da Associação Americana do Coração, também manifestou a sua consternação pelo adiamento. “Dois anos completos após a publicação das regras propostas com base em provas científicas extensas -- e mais de uma década desde que a FDA começou a examinar os cigarros mentolados -- a administração não tomou medidas decisivas para retirar do mercado estes produtos mortais e viciantes.”

Cigarros de mentol formam cerca de um terço do mercado nos EUA.

(Reportagem de Granth Vanaik em Bangalore)