"Não consigo respirar", diz homem negro à polícia em Ohio antes de morrer, mostra vídeo

O Departamento de Polícia de Canton não estava imediatamente disponível para comentar o vídeo, que foi postado online por vários veículos locais de mídia, ou para confirmar detalhes sobre o incidente.

O clipe de 36 minutos começa com um policial de patrulha encontrando um carro que havia batido em um poste elétrico e um transeunte lhe dizendo que o motorista do veículo havia fugido para uma taverna próxima.

Os policiais são então vistos entrando no estabelecimento, onde encontram Tyson no bar. Houve uma discussão quando eles tentaram agarrar seus braços e ele gritou repetidamente "eles estão tentando me matar" e "chamem o xerife".

Os policiais lutaram com Tyson no chão e o algemaram. Um deles é visto colocando um joelho em suas costas, próximo ao pescoço, por cerca de 30 segundos.

Tyson pode ser ouvido dizendo repetidamente: "Não consigo respirar. Não consigo... saia do meu pescoço", enquanto um policial grita "acalme-se" e "você está bem" antes de se levantar.

Em seguida, o vídeo mostra Tyson imóvel, deitado de bruços no chão por cerca de seis minutos, enquanto os policiais conversam com os clientes do bar.