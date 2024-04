Rei Charles retoma funções públicas após diagnóstico de câncer

Embora Charles tenha continuado com os negócios oficiais, o diagnóstico o levou a adiar compromissos públicos para iniciar o tratamento e descansar.

"O programa de tratamento de sua majestade continuará, mas os médicos estão suficientemente satisfeitos com o progresso feito até agora para que o rei possa retomar uma série de tarefas públicas", disse um porta-voz do Palácio de Buckingham.

"Sua majestade está muito animada com a retomada de algumas funções públicas e muito grata à sua equipe médica pelos cuidados e conhecimentos contínuos."

Apesar de ser muito cedo para dizer quanto tempo mais durará seu tratamento contra o câncer, o porta-voz disse que os médicos estavam "muito satisfeitos pelo progresso feito até agora e permanecem positivos sobre a recuperação contínua do rei".

Não foram fornecidos mais detalhes sobre sua condição ou tratamento, de acordo com a posição usual sobre privacidade médica.

Embora tenha sido fotografado e filmado realizando algumas tarefas oficiais em particular, a única aparição pública de Charles ocorreu no mês passado, quando ele cumprimentou os simpatizantes em uma caminhada improvisada após cerimônia de Páscoa na igreja em Windsor, aumentando as esperanças de que sua saúde estivesse melhorando.