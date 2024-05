Frente fria vai derrubar temperatura no RS; estado tem 159 mil desalojados

Na quinta-feira (9), o ar frio avança, diminuindo a temperatura no estado. A previsão indica mínimas de 5°C e 11°C no centro-sul, região dos município de Arroio dos Ratos e Charqueadas, que foram muito afetados pelas chuvas. Ainda chove forte no sul gaúcho na quinta. "Será um momento difícil", afirmou o governador.

A previsão para a quinta-feira (9) é de mínima 16ºC e máxima 20°C em Porto Alegre, com 47% de chance de chuva. Já em Eldorado do Sul, o dia será com mínima de 16ºC e máxima de 21ºC — com probabilidade de 44% de chover. Em São Leopoldo, a temperatura deve variar entre 15ºC e 20ºC, com 59% de probabilidade de precipitação. Os dados são da Climatempo.

Projeção aponta que haverá chuvas muito fortes na metade norte do estado, com incidência nos rios que já estão elevados, entre sexta-feira (10) e domingo (12).

Faço desde já um apelo: tem cidades que estarão com pessoas voltando, fazendo buscas ou visitando os lugares que foram atingidos, vamos precisar que as pessoas tenham um pouco de paciência e evitem essas localidades. Não será hora de voltar para casa, não será hora de estar nos lugares que foram atingidos. A projeção é de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações nessas regiões que já foram atingidas. (...) É um momento de grandes dificuldades.

Eduardo Leite, governador

A Defesa Civil informou que subiu para 95 o número de mortos em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Autoridades ainda investigam quatro mortes que podem estar relacionadas aos temporais. São 131 desaparecidos e 372 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

Dos 497 municípios gaúchos, 401 já sofreram alguma consequência dos temporais.