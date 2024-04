Gangues exigem um lugar à mesa enquanto nova liderança assume o poder no Haiti

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - O novo conselho de transição do Haiti deve escolher o próximo presidente do país nesta terça-feira, mas líderes de gangues -- que têm exercido um controle cada vez maior -- pedem influência política e anistia, ameaçando com violência caso suas demandas não sejam cumpridas.

Na semana passada, após o ex-primeiro-ministro Ariel Henry renunciar, o conselho foi formalmente instalado, o que foi visto como um passo fundamental para restabelecer a segurança após anos de violência de gangues.

O conselho é formado por sete membros com direito a voto e dois observadores sem voto, incluindo políticos, um empresário e um pastor. O órgão regional Comunidade do Caribe (Caricom), que liderou a elaboração da composição do conselho, proibiu a entrada de membros de gangues ou de pessoas alvo de sanções internacionais.